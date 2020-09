Coronavirus, volano le assunzioni: da marzo in campo 256 sanitari

A partire dal mese di marzo ASUGI ha fronteggiato il repentino manifestarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19 con una massiccia manovra di reclutamento del personale volta a fronteggiare le difficoltà in cui versavano i servizi coinvolti nell’emergenza, che ha portato all’assunzione di un centinaio di dipendenti a tempo indeterminato e determinato ed al conferimento di altrettanti incarichi di collaborazione esterna. Dall’inizio dell’emergenza, sono state 256 le unità di personale acquisite specificamente per affrontare la situazione pandemica, includenti contratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e somministrato.



«Le manovre di reclutamento del personale hanno, nel corso dell’anno 2020, tenuto conto di tutte le esigenze nate sia durante il periodo di emergenza pandemica che durante il decorso ordinario spiega il Vice Presidente FVG, Riccardo Riccardi - Sono stati assicuranti tutti i bisogni di continuità nell’assistenza socio sanitaria, commisurando le assunzioni dei professionisti alle dinamiche richieste dal momento specifico. Con puntualità abbiamo risposto alle richieste emergenziali ma si è continuato ad assumere personale anche seguendo il decorso di natura ordinaria (oltre 300 unità). Saranno poi implementate ulteriori risorse in relazione alle esigenze che andranno sviluppandosi nei prossimi mesi».



Le procedure di reclutamento programmate, legate ad esigenze ordinarie, sono state sospese per 60 giorni nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da covid-19; a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale, del conseguente allentamento delle misure restrittive e della ripresa delle attività produttive e sociali, vi è stato anche il riavvio delle attività di natura ordinaria di competenza delle strutture sanitarie dell’A.S.U.G.I., con particolare riferimento alle attività ambulatoriali, operatorie, di degenza ospedaliera e residenziale, nonché territoriali. Nel corso del 2020, oltre alle suddette assunzioni specificamente dedicate all’emergenza Covid-19, sono state oltre 300 le assunzioni effettuate per esigenze di natura ordinaria.



Con il decreto in via di pubblicazione, per rispondere alle esigenze complessive di acquisizione di personale in tutti i servizi aziendali, connesse all’aumento di attività registrato in diversi servizi, l'azienda sanitaria ora ha assunto 2 dirigenti medici in Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato.Nell’ambito dell’emergenza COVID sono stati conferiti d’urgenza ulteriori 3 incarichi di lavoro autonomo (o di Collaborazione Coordinata Continuativa) a tre Infermieri presso il Dipartimento di Prevenzione di Trieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA