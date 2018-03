Colpito alla testa, operaio viene trovato a terra al Molo Settimo

di E.B.

TRIESTE - Incidente sul posto di lavoro nella tarda serata di ieri, 26 marzo. Attorno alle 21, un operaio è stato trovato a terra ma cosciente dopo essere stato colpito alla testa da un corpo contundente. E' successo al. L'uomo è stato soccorso da un'automedica e dall'ambulanza e in codice giallo è stato trasportato in condizioni stabili al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Nella mattinata di oggi, invece, un pedone è stato investito in via Giulia da un'che procedeva in direzione città. L'investito è un 61enne che attraversava sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi del caso e l'ambulanza con automedica. Il pedone ferito è stato trasportato in codice verde a Cattinara.