Superalcolici a minori e scontrini "fantasma": chiuso bar sulle Rive

TRIESTE - Nell’ambito dei controlli straordinari agli esercizi pubblici per i cosiddetti “controlli movida”, la Polizia di Stato ha disposto la chiusura per 10 giorni di un bar sulle Rive – vicino a piazza Venezia - sospendendo la prevista autorizzazione per somministrare alimenti e bevande e denunciando la titolare e una dipendente in quanto erano state somministrate bevande alcoliche e superalcoliche a numerosi ragazzi con un età compresa tra i 14 e i 19 anni.

La titolare del locale e un dipendente, oltre ad essere denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, sono stati anche sanzionati amministrativamente per aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 18. Personale della Guardia di Finanza ha provveduto ai rilievi di natura fiscale dato che gli accertatori hanno rilevato anche la mancata emissione degli scontrini di vendita.