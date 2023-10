Guasto alla centrale nucleare di Krsko a 120 km da Trieste, analisi Arpa sulla radioattività dell'aria: i risultati

UDINE - «In merito ai rilievi dei sistemi di sicurezza della centrale nucleare di Krsko che hanno comportato il blocco dell'impianto sloveno, Regione e Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa Fvg) sono state immediatamente informate secondo i protocolli di sicurezza. Il 5 ottobre i sistemi di sicurezza nella centrale di Krsko hanno segnalato una piccola perdita di liquido refrigerante nel circuito interno.

Arpa Fvg è stata contattata dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare che era stato informato dalle autorità slovene. Dal 6 ottobre al 9 ottobre il Centro Regionale radioprotezione di Arpa Fvg ha intensificato i controlli sulla radioattività in aria non rilevando alcuna anomalia». Lo riferisce l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro.

Scoccimarro ha riferito anche che Arpa ha monitorato anche «il particolato atmosferico e ha iniziato a valutare le traiettorie delle masse d'aria provenienti dal sito della centrale con modellistica numerica per interpretazione dei risultati. Questo monitoraggio intensivo si è concluso il 9 ottobre dopo il completamento delle operazioni di messa in sicurezza all'interno della centrale». I tecnici della centrale hanno comunicato che l'acqua fuoriuscita è comunque sempre rimasta all'interno dell'edificio della centrale e non è mai stato esposto all'ambiente esterno. Dunque, «nulla di anomalo sia dalla strumentazione in continuo sia dalle più sensibili misure in spettrometria gamma», ha precisato Scoccimarro, esprimendo «perplessità, per non dire contrarietà, all'ipotesi del raddoppio della centrale di Krsko2». Puntare sul «nucleare a fissione, a Krsko, in una zona a medio alto rischio sismico, ritengo non sia più concepibile nel terzo millennio».