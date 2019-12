Case Ater: oltre 12mila richieste ma il 79% non evase nel 2018

di E.B.

TRIESTE - Al 31 dicembre 2018 erano 12.236 le domande valide in graduatoria per l'assegnazione di alloggi Ater in Friuli Venezia Giulia. Alla stessa data però il 79% delle richieste non era stato soddisfatto, anche a causa della mancanza di alloggi pronti da assegnare. E' quanto emerge dal Bilancio sociale 2018 delle Ater, presentato oggi a Trieste. Per quanto riguarda i bandi 2019, hanno riferito i vertici delle Ater, si è registrato "un calo" di nuove domande. Nel 2019, ha ricordato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, è stata varata una riforma delle Ater, che inserisce nuovi requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata: «Il 2020 sarà un anno di analisi e aspettative, perché abbiamo avviato un sistema diverso. Siamo pronti eventualmente a modificare il tiro». Le Ater gestiscono 30.664 alloggi, il 6% delle abitazioni occupate da residenti in Fvg. Gli inquilini rappresentano il 29% delle famiglie della regione che risiedono in affitto. I cittadini extracomunitari sono il 14% degli inquilini Ater.