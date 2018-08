Carta in fiamme, incendio in un capannone industriale

di E.B.

TRIESTE - Incendio nella serata di ieri - venerdì 3 agosto - a Opicina dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un autopompaserbatoio e un autobotte per spegnere le fiamme in un piccolo. L'incendio, localizzato in un locale sotterraneo dell'edificio, ha interessato un accumulo di carta. Non sono state coinvolte persone, le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto anche la Polizia di Stato.