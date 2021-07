TRIESTE - La scorsa notte i poliziotti di Trieste hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un triestino di 19 anni accusato dagli investigatori di aver aggredito due operatori all'interno di una struttura della Caritas in via dell'Istria. Identificato da una Volante sul posto, il ragazzo ha opposto resistenza ed è stato accompagnato negli Uffici del Polo San Sabba dove, ricostruito l'episodio, è stato denunciato.