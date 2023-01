Pazienti senza medico di base? A Monfalcone apre un ambulatorio sperimentale per l'assistenza primaria

MONFALCONE - Questa mattina, lunedì 16 gennaio, a Monfalcone è stato inaugurato l'Ambulatorio Sperimentale di Assistenza Primaria (ASAP), rivolto agli utenti già iscritti con medici di famiglia che hanno cessato l'attività e che non sono riusciti a ottenere l'iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale SESAMO o al Distretto di riferimento. Rispetto all'ambito dei comuni di Monfalcone e Staranzano l'attivazione è effettuata dopo la cessazione di due medici.

Alla cerimonia di inaugurazione presente il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, che ha sottolineato l'urgenza di revisionare la medicina generale. «Bisogna interrogarsi delle ragioni per le quali l'adesione all'attività formativa di medicina generale è inferiore rispetto all'offerta messa a disposizione». «C'è la necessità radicale di affrontare il tema delle risorse economiche-finanziarie, anche nel caso dei Medici di Medicina Generale» sono state le parole del vicepresidente con delega alla sanità. «Questo ambulatorio permette di rispondere alle esigenze dei cittadini - soprattutto delle persone più fragili - rimasti senza medico di medicina generale e che necessitano di cure immediate» ha spiegato Stefano Vita, Assessore Politiche sanitarie e della disabilità, del Comune di Monfalcone. Infine, il d.g. ASUGI Antonio Poggiana ha ricordato che «l'accordo stipulato il 30 dicembre ha previsto l'aumento dei massimali da 1500 a 1800 su scelta volontaria del medico di medicina generale, per ottemperare le difficoltà del momento. È importante investire sui Medici di Medicina Generale in modo da favorire il rapporto medico-paziente».

L' Ambulatorio è nella Struttura residenziale Casa Albergo di Monfalcone in via Della Crociera, 14 e vi operano medici che, a turno, assicureranno la medesima attività del medico di medicina generale (dalle ore 8:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00 da lunedì a venerdì, e reperibile il sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00, come tutti gli altri medici di medicina generale, contattando il numero 0481 494201).