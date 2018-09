"Carbon nanodots": premiata la ricercatrice Francesca Arcudi

di E.B.

TRIESTE - La Società Chimica Italiana (SCI) e Elsevier - azienda specializzata nel fornire soluzioni innovative nell'area della scienza e della salute - hanno premiatodell’Università degli Studi di Trieste nell'ambito del Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2018, giunto alla sua quarta edizione, che promuove i giovani talenti nel campo della ricerca chimica in Italia. I membri del Gruppo Giovani di Società Chimica Italiana sono stati invitati a presentare un saggio che descrivesse un progetto o un'idea di ricerca originale, avvalendosi di una banca dati scientifica. Francesca Arcudi ha ottenuto il terzo posto per la ricerca suie lo studio della loro superficie per comprenderne meglio le potenzialità come materiali luminescenti di nuova generazione. Il saggio è stato giudicato, sulla base di criteri di pertinenza, originalità e innovatività, da una giuria composta da sei esperti di chimica di Elsevier e di SCI.«Ho deciso di portare avanti questo progetto –afferma Francesca Arcudi – perché volevo proporre metodi innovativi per la preparazione di Carbon Nanodots “su misura”, un ambito in cui lavoro da anni, per specifiche applicazioni in modo da poternel preparare questi materiali in maniera “controllata” e con le proprietà desiderate».«Questo studio sottolinea anche l’importanza fondamentale che assumono i database scientifici come Reaxys nel campo dei Carbon Nanodots: in questo progetto si sono rivelati essenziali in diverse occasioni, per esempio nello screening delle diverse reazioni chimiche per la loro preparazione e modificazione funzionale – aggiunge Francesca – ricevere questo premio è per me un grande onore e un'importante occasionee promuovere la mia ricerca».