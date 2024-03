Camion carico di terra e pietre si ribalta, materiale sulla carreggiata: chiusa la Strada Nuova per Opicina

OPICINA - Quintali di terra e pietre rovesciati sull'asfalto e il camion, che li trasportava, cappottato su un fianco. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo, al km 3 + 100 della Strada Nuova per Opicina in direzione Opicina nel comune di Trieste.

Immediata la chiamata di aiuto, quando sono arrivati i Vigili del fuoco l'autista era già uscito dal mezzo con solo qualche escoriazione.

Sul posto una squadra del distaccamento di Opicina con l'autogru e due funzionari della sede centrale. Concluse le operazioni del personale GOS del comando dei vigili del fuoco di Trieste con la collaborazione di una ditta privata, fatta intervenire dal concessionario della strada, che con mezzi per il movimento terra hanno svuotato il cassone del mezzo ribaltato. Successivamente con due autogru, una del comando di Trieste e l'altra di Gorizia, il camion ribaltato è stato rimesso in posizione corretta. Per consentire le operazioni di soccorso la Strada Nuova per Opicina è stata chiusa al traffico e rimarrà chiusa fino al termine delle operazioni e totale ripristino delle condizioni di sicurezza dell'asse viario. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Locale e personale ANAS. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.