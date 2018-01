di Paola Treppo

TRIESTE e REDIPUGLIA - Paurosolungo laA4 con un tir che si ènel tratto tra, nel territorio del comune di Fogliano Redipuglia, all'altezza della progressiva chilometrica 511. Erano da poco passate le 21 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, il conducente del mezzo, un uomo di 46 anni, cittadino albanese, residente a Spoleto, ha perso il controllo del mezzo, dopo aver forato uno. Il tir è di una ditta di trasporti umbra.Il mezzo pesate si è rovesciato mentre marciava in direzione. La motrice ha invaso la carreggiata e il rimorchio è finito sulla corsia opposta, bloccando tutta l'autostrada A4 che è statasubito al traffico fino alle 3 di questa notte, venerdì 26 gennaio, in direzione, e fino alle 6 di oggi in direzione Venezia.Il carico era composto da unadel peso die solo per un miracolo l'incidente non ha coinvolto direttamente altri veicoli in transito. Oltre dieci metri di guardrail sono stati completamente distrutti. Le squadre dei vigili del fuoco dihanno lavorato tutta la notte insieme alla polizia stradale e ai mezzi meccanici per mettere in sicurezza il tir e bonificare la carreggiata. ​Il conducente del mezzo pesante è rimastoed è stato trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste dall'equipaggio sanitario in una ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.Due vetture che stavano transitando in quel momento lungo la autostrada sono statedi vetro, pezzi di carrozzeria e di guardrail taglienti come lame. Si tratta di unacondotta da un uomo di Trieste di 64 anni e di un vanalla cui guida c'era un uomo di 55 anni originario di Lecce ma residente a Trieste. Le due auto sono rimastema i conducenti, per fortuna, sono rimasti illesi. Le opere di bonifica e messa in sicurezza della A4 sono state lunghe e complesse. Il traffico è stato fatto deviare subito e si sono formatee rallentamenti su entrambi i sensi di marcia.