Cadavere mummificato: identificato. Ma è giallo sulle cause della morte

MUGGIA - Il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Trieste ha sciolto le riserve sull'identità dell'uomo che era stato , in zona del Rio Ospo, a Muggia , confermando l'ipotesi che si trattasse di, di 57 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 13 dicembre 2017. Sono, invece, ancora in corso gli accertamenti medico-legali per stabilire la cause del decesso. Lo hanno reso noto i carabinieri della Compagnia di Trieste.