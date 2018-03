Macabra scoperta a Muggia: cadavere ritrovato in mezzo ai rovi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUGGIA - Macabro ritrovamento intorno alle 12 sullaa Muggia: il corpo di un uomo è stato scoperto a terra tra i rovi, in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere è stato avvistato da un passante sui binari della ciclabile di Rio Ospo. Sul posto Ambulanza e Automedica da Trieste, i vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno constatato il decesso e lasciato la salma a disposizione all'autorita giudiziaria. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un decesso per malore o caduta accidentale, l'autopsia rivelerà le cause della morte.