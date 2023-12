All'ospedale pediatrico di Trieste arriva un braccio robotico amico dei bambini: ecco cosa fa

TRIESTE - Novità all'ospedale Burlo di Trieste, nella Pediatria arriva uno strumento che può cambiare la vita a tanti bambini: si chiama ApotecaPed ed è un braccio robotico in grado di preparare farmaci sterili a misura dei pazienti più piccoli, personalizzati. È stato recentemente acquisito dall'ospedale Burlo Garofolo di Trieste, ed è la prima volta che in Italia un ospedale pubblico pediatrico ricorre a tale tecnologia.

Il braccio robotico è necessario per preparare farmaci sterili per bambini perché i farmaci prodotti per adulti non sono adatti ai bambini, soprattutto ai più piccoli.

Farmaci sicuri

ApotecaPed garantisce che la preparazione dei farmaci sia precisa e sicura, con tracciabilità e integrità delle informazioni. Ciò consente di ridurre il rischio di errori terapeutici, che nel caso dei bambini sono tre volte maggiori rispetto agli adulti.

Inoltre, ApotecaPed può ridurre i tempi di degenza e migliorare la qualità di vita dei pazienti con patologie croniche. Ad esempio, può essere utilizzato per allestire terapie antibiotiche in elastomero, una formulazione che garantisce la completa stabilità del farmaco. Ciò consente la somministrazione infusionale a casa, con adeguata assistenza, evitando l'accesso in ospedale.

Si stima che ApotecaPed consentirà un risparmio del 30 per cento della spesa annua per gli antibiotici dopo la centralizzazione robotizzata.

Il direttore generale del Burlo, Stefano Dorbolò, si è augurato che ApotecaPed possa diventare un modello organizzativo esportabile in altre realtà simili.

I vantaggi di ApotecaPed

ApotecaPed offre una serie di vantaggi rispetto alla preparazione manuale dei farmaci sterili per bambini: