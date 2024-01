Oggi a Trieste si sono registrate raffiche di Bora intorno ai 100 km/h, con previsioni di vento forte lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare sulla città. Il vento sarà da moderato a sostenuto sul resto del litorale e nelle zone orientali della regione. Inoltre, si prevede vento da nordest moderato anche in quota. Le temperature sono in diminuzione, con minime che possono scendere anche sotto lo zero.

A Trieste, a causa del forte vento, sono stati effettuati circa trenta interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, con altri interventi ancora in attesa. Le operazioni comprendono la messa in sicurezza di alberi e coperture pericolanti, così come la rimozione di ostacoli dalla strada.