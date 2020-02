Al via il nuovo servizio di bike sharing: gratis i primi 30 minuti

TRIESTE - Bits è il nuovo sistema di bike sharing pubblico per un valore di 390 mila euro, con fondi disposti da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste. Nella prima fase del progetto saranno attivate dieci stazioni in punti strategici, come piazza Libertà-Stazione Fs. In questi luoghi sono a disposizione 130 biciclette del Comune (94 tradizionali e 36 elettriche a pedalata assistita) cui se ne aggiungono altre 18 (12 più 6) messe in comodato d'uso gratuito dall'Autorità portuale del Comune. Le bici dovranno essere prelevate da una stazione e depositate in un'altra stazione. Il servizio è a pagamento e vi si può accedere abbonandosi, attraverso lo smartphone (scaricando la app BicinCittà e acquistandolo con carta di credito) o una tessera (sito www.bicincitta.com). Fino al 30 giugno la quota di abbonamento è gratuita, si paga solo la prima ricarica obbligatoria di minimo 3 euro che vale per un abbonamento semestrale. Tutti i viaggi sotto i 30 minuti sono gratuiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA