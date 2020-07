Barcolana, lutto nel mondo della vela: è morto Sandro Chersi

TRIESTE - E' morto all'età di 72 anni, Sandro Chersi, uno dei velisti triestini più noti nell'ambito della regata internazionale d'autunno Barcolana. Si è spento dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo.

A lui va la dedica della società velica di Barcola e Grignano di cui Sandro Chersi è stato socio e fondatore: ‘Tu sarai questo, per sempre. Per noi, indelebile. Il nostro nord, il nostro sud. Oggi piangiamo come figli, perchè ti assumesti il compito di crescerci tutti in nome dell’amore per il mare. Noi lasceremo il timone, vedremo il vento arrivare’. “Buon viaggio Comandante. So che da qualche parte, nel tuo amato mare continuerai a darci la rotta" le parole di Mitja Gialuz. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA