Barcolana al via: apre il Villaggio sulle Rive, 170 eventi in 10 giorni

TRIESTE - Prima giornata della Barcolana Young, apertura del Villaggio in Piazza Unità, conferenza stampa "Haters e piccoli eroi" e accordo con Stardust per dialogo Barcolana con Generazione Z. Comincia la grande festa della Barcolana, giunta alla 54/a edizione, grande festa del mare che quest'anno fa del suo motto la parola 'Enjoy', come ha spiegato il presidente della SVBG Mitja Gialuz: "Dopo due anni molto impegnativi, la Barcolana ricomincia ad essere una festa. Dieci giorni che riportano al centro la gioia di condividere la passione per il mare". Accanto alla grande regata di domenica 9 ottobre, ci saranno moltissimi eventi satellite, più di 170 solo a terra, valorizzati dalla presenza della nave Vespucci, in arrivo a Trieste sabato 8 ottobre.



Tema cardine degli eventi sarà la sostenibilità. Da segnalare il Barcolana Sea Summit in programma dal 5 al 7 ottobre proprio a tema "Verso gli Stati Generali della Sostenibilità dell'Alto Adriatico e dell'Europa Centrale". A rimarcare l'importanza della sostenibilità sociale sarà la seconda edizione del Trofeo Generali 'women in sailing'. Come ha sottolineato ieri il presidente di Generali, Andrea Sironi, il premio "vuole dimostrare come la collaborazione e l'inclusione siano la giusta via verso una società più resiliente e sostenibile, pronta ad affrontare sfide e cambiamenti".

La novità di quest'anno è la Barcolana Maxi - Trofeo Portopiccolo, tre giorni di prove dedicati agli scafi "di taglia maxi"; in gara qui anche Deep Blue, proveniente dall'America.