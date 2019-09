Barcolana51, conto alla rovescia: ecco tutte le novità in programma

di E.B.

TRIESTE - Conto alla rovescia per la regata velica internazionale Barcolana in programma domenica 13 ottobre nelle acque del golfo di Trieste. Barcolana51 Presented by Generali si propone al proprio pubblico con un format rinnovato a terra e tanti protagonisti in mare. Si parte dal calendario: la grande festa inizia quest’anno in anticipo, il 2 ottobre, e contache precederanno la grande regata di domenica 13 ottobre.sarà per la prima volta la piazza dell’Unità di Trieste, che diventa, da venerdì 4 ottobre, il “punto cospicuo” di Barcolana, aumenta gli spazi a disposizione per la parte espositiva e ospita i principali contenuti a terra. In mare, domenica 13 ottobre, si svolgerà invece la grande sfida:che correranno per la line honour - annunciati al momento quattro team in corsa per la vittoria - ma c’è soprattutto attesa per i tanti “big” della vela che arriveranno a Trieste, pronti a calarsi nello spirito popolare e informale dell’evento. Ambiente, climate change, diversity sono i temi protagonisti delle iniziative di Generali. Caffari, Lange e Song sono i tre eccezionali protagonisti della vela, tutti con un messaggio da condividere e tutti provenienti dall’estero, a testimoniare l’aumento dell’interesse internazionale nei confronti di Barcolana.A Trieste, da giovedì 10 ottobre anche la medaglia d’oro in Nacra17 alle Olimpiadi di Rio,: la sua prima volta in Barcolana sarà collegata allo sviluppo del progetto 69F, il primo monotipo foil per equipaggio, uno dei contenuti innovativi di Barcolana 51, e alla 69F Sailing Academy. Tra i protagonisti di questa edizione anche la(宋坤), prima donna dell’estremo oriente ad aver partecipato a un giro del mondo e prima velista cinese in Barcolana. Vicky Song promuoverà Barcolana - e con essa Trieste e il Friuli Venezia Giulia - in Cina, e racconterà a Trieste la vela vista dal Far East. Tra i testimonial di Barcolana51 anche due ospiti d’eccezione: torna a Trieste in occasione dell’eventodella Marina Militare, mentre in piazza Unità c’è grande attesa per Alice, l’installazione artistica ideata da Barcolana e realizzata dal Gruppo Hera,raccolte durante l’estate dai triestini: un pesce lungo dieci metri - un “sardon barcolano”, il pesce tipico del Golfo di Trieste - che vuole ricordare a tutti la necessità di togliere le plastiche dal mare, la cui cerimonia di unveiling si svolgerà il 4 ottobre.Sono confermati i tradizionali appuntamenti in mare,il primo fine settimana di ottobre, sabato 5 e domenica 6, si disputeranno Barcolana Young, Barcolana Nuota, Barcolana Fun - Foiling edition Siram by Veolia (fino al 12 ottobre), Barcolana Chef e Barcolana Fun LIV U21, martedì 8 ottobre è in programma il Trofeo Fuorivento e le regate integrate a bordo degli Arpege, mentre venerdì 10 si disputeranno la regata per scafi della Lega Navale (organizzata dalla Sezione di Trieste della Lega Navale), la Fine Art Sails (organizzata con la Società Triestina della Vela) dedicata alla classe Star, la Barcolana Invitational - Venezia Giulia Collio Cup e Barcolana One Design (organizzata con la Società Nautica Grignano), regata dedicata alle classi monitipo Melges 24, Ufo, Este 24 e Meteor. La vigilia di Barcolana, sabato 12 ottobre, è il giorno della Barcolana Classic (organizzata con lo Yacht Club Adriaco) per scafi d’epoca, del trasferimento competitivo degli scafi dalla Slovenia, la Go To Barcolana from Slovenia by Kempinski & MK Group (organizzata con il Club Nautico Sirena) e delle sfide notturne, la Barcolana by Night (organizzata con la Società Triestina della Vela) dedicata alla classe Ufo e ai Meteor.