Barcolana: da quest'anno anche la coppa per l'ultimo arrivato

di E.B.

TRIESTE - La Barcolana da quest'anno avrà una nuova e ironica coppa:. Lo ha annunciato il presidente della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz vicino al premio che verrà assegnato all'ultima imbarcazione che taglierà il traguardo e, qualora dovesse riuscire nell'impresa tre volte con la stessa barca in tre edizioni differenti, potrà portarsi a casa la coppa. «Questo - ha detto Gialuz - è il vero spirito di Barcolana, una regata nella quale sono tutti importanti». Al suo fianco lache per la prima volta è arrivata a Trieste, «una città bellissima ed è molto emozionate essere qua e poter prendere parte a questo evento». Ma Barcolana è anche sinonimo di attenzione verso l'ambiente al fine di ridurre il più possibile l'impatto della plastica nel mondo: con queste premesse è nata '', iniziativa del gruppo Hera con Heracomm/EstEnegy. Al fianco della multiutility, la Regione Fvg e la Barcola Grignano che organizza l'evento. Nel villaggio è possibile effettuare una donazioneche commuta l'energia prodotta in fondi che Hera donerà al WWF Riserva Marina di Miramare. «La Regione si pone in prima fila per dare gli strumenti necessari agli enti e associazioni che vogliano mettere in campo azioni concrete per far fronte a una delle emergenze mondiali quali sono le plastiche in mare» ha commentato l'assessore regionale all'ambiente. Grazie a questa iniziativa, ha spiegato dal canto suo il direttore generale di EstEnergy,, «intendiamo sensibilizzare i cittadini sulla presenza delle plastiche in mare».