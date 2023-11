"Nuove sfide per i dispositivi medici", Bakel presenta al convegno il suo nuovo cosmetico innovativo

TRIESTE - Bakel, brand di skincare italiano che si contraddistingue per la ricerca, partecipa a ”Promuovere l’innovazione nelle Scienze dalla Vita” - l’evento dedicato all’innovazione che richiama l’interesse dei più illustri rappresentati nazionali e internazionali nel settore delle scienze dalla vita, e che si terrà a Trieste, crocevia di ricerca, studi e sperimentazione, oggi mercoledì 8 e domani giovedì 9 novembre. L’ideale contesto con il quale Bakel confronterà all’interno del panel dedicato a “Nuove sfide per i dispositivi medici”.

Raffaella Gregoris, founder del brand, che per oltre 7 anni, in collaborazione con l’Università di Ferrara e Padova ha portato avanti lo studio della Bakel 3D Technology con la quale è stato messo a punto un cosmetico (patch) ricavato con un’efficace processo produttivo elettrodinamico capace di declinare il principio attivo (acido ialuronico) in versione nanometrica - racconterà i potenziali impieghi di tale innovazione nel settore medicale. La sfida accettata da Bakel - su richiesta di settori, come la medicina estetica e l’odontoiatria - è quella di contemplare l’applicazione anche per uso terapeutico per la cura di una patologia. Bakel, nata proprio a Udine nel 2008, è un’impresa che incorpora la volontà della stessa Regione Friuli Venezia Giulia che si impegna a stimolare e indurre sempre più cultura dedicata all’innovazione in interscambio con ricerca, innovazione e realtà imprenditoriali che trovano nel territorio il luogo ideale nel quale investire.