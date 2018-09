Aspiranti dottori alle prese con i test d'ingresso: la sfida dei 5mila

di E.B.

TRIESTE - Hanno preso il via oggi i test di ingresso a medicina, odontoiatria e servizio sociale per migliaia di aspiranti matricole in Friuli Venezia Giulia, molto spesso il doppio dei posti a disposizione. Sono oltre 5mila in tutto il Friuli VG i candidati i che si presentano ai vari corsi a numero chiuso.All'Università di Udine nel dettaglio sono 570 per 122 posti disponibili e altri 760 per 153 posti all: penna alla mano hanno dovuto affrontare una settantina di domande a risposta multipla, definite dal ministero.Tempo per rispondere e consegnare: cento minuti.Anche quest'anno un esercito di ragazzi e ragazze ma la selezione è quella che miete il maggior numero di vittime: per tale motivo molti decidono di provare test paralleli relativi ad altri corsi di laurea affini come fisioterapia (300 candidati per 31 posti disponibili a Udine e 238 per 26 posti a Trieste) oppure infermierstica (200 per 100 posti a Trieste e 280 per 136 posti tra Udine e Pordenone). In questo caso, i test di ingresso si svolgeranno il prossimo 12 settembre.