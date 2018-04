Aria irrespirabile, la Siot si scusa: «Nessun rischio per la salute»

di E.B.

SAN DORLIGO DELLA VALLE - «A nome della Siot mi scuso con la popolazione di Trieste che a partire da ieri sera ha subito il disagio di sentire, riconducibili alle operazioni di straordinaria manutenzione effettuate al Terminale Marino». Lo scrive in una nota ilprecisando che il «rilascio dei forti odori è dovuto al contatto di mercaptani con l'aria», sostanze odorose che, precisa la società, «non sono nocive per la salute e per l'ambiente» e che «emettono unanche a bassissime concentrazioni (in parti per milione)». Nel tardo pomeriggio e nel corso della serata di ieri, venerdì 6 aprile, la zona est della città è stata infatti interessata da un forte e sgradevole odore, provocato, appunto, daia seguito della rimozione dei residui di greggio dalle linee di trasferimento della Siot che collegano il Terminale Marino con il Parco Serbatoi di San Dorligo della Valle nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria. «Nel momento in cui sono state tagliate le vecchie linee per essere sostituite con le nuove, le operazioni di aspirazione previste per evitare la dispersione dei mercaptani non si sono rivelate sufficienti ad evitare il problema, e questo elemento ha causato l'episodio», ha spiegato Lilli, segnalando che, tuttavia, «già nel corso della notte sono state predisposteche hanno permesso di ridurre significativamente il livello di mercaptani e quindi il cattivo odore». I lavori di manutenzione straordinaria al Terminale Marino riguardano la sostituzione di alcuni metri di tubazioni con linee nuove, al fine di aumentare il livello di sicurezza. La Siot ha insistito sul fatto che non c'è «nessun rischio per la salute della popolazione» e che «non vi sono state perdite di greggio, poiché tutti i lavori sono stati eseguiti in sicurezza e secondo le procedure di Siot».