TRIESTE - Questa mattina il personale della portineria di via Farneto all'apertura degli uffici alle ore 7, ha trovato il corpo senza vita di, infermiere di 49 anni.L'uomo, uno storico dipendente del 118, esperto di maxi emergenze, era da tempo malato, ma sempre in servizio. Lascia la madre e una sorella.L'Azienda sanitaria ha subito espresso «vicinanza ai familiari in questo doloroso momento» si legge in una nota.