Torta Sacher per la prima volta in Italia: a Trieste lo storico Cafè viennese

TRIESTE - Degustare a Trieste una torta Sacher in un Kaffeehaus in stile viennese: a breve sarà possibile, quando aprirà nella centralissima via Dante la prima filiale del Cafè Sacher al di fuori dell'Austria. Sacher ha scelto un ex negozio di scarpe per la sua "dependance" triestina e ha affidato il progetto agli architetti Dizzi Alfons e Erich Bernhardt che hanno promesso di mantenere lo stile architettonico del Cafè viennese.

La celebre torta, ideata dal sedicenne Franz Sacher nel 1832, è formata da due strati di pan di spagna al cioccolato separati da una farcitura di confettura all'albicocca e ricoperta da una glassa al cioccolato fondente. Il Cafè Sacher dovrebbe aprire ancora prima di Natale. In Austria, oltre gli Hotel Sacher a Vienna e Salisburgo, ci sono due Kaffeehaeuser a Graz e Innsbruck. Dal 1832 Sacher produce torte e dolci secondo le sue ricette tradizionali.