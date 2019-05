Anziano sequestrato e chiuso nel cofano dell'auto da tre stranieri

di E.B.

TRIESTE - Hanno sequestratoche stava lavorando nella propria vigna e l'hanno rinchiuso nel bagagliaio dell'auto guidando poi fino al confine italiano di Fernetti. E' successo ieri sera a Novo Mesto (Slovenia) nei pressi del confine italo-sloveno: un gruppetto formato da, dopo essersi avvicinati ad un anziano chiedendogli cibo ed acqua, al suo rifiuto di un passaggio verso l'Italia, hanno deciso di, utilizzata poi per proseguire il viaggio. Arrivati al confine verso l'abitato di Lokev, i malviventi hanno abbandonato il mezzo con il vecchietto ancora al suo interno, e sono scappatio. Allertati dalla Polizia slovena, gli operatori della Polizia di Frontiera Terrestre con l'ausilio della Squadra Volante della Questura da subito hanno iniziato le ricerche degli aggressori, che sono stati rintracciati poco dopo, e fermati nonostante i tentativi di fuga messi in atto. Identificati e denunciati pere per il porto del coltello, gli stranieri son stati riammessi in Slovenia dove verranno processati per i reati commessi.