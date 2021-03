Anziana cade in casa: bloccata 5 giorni a terra. Salva grazie al ragazzo senegalese che la aiutava ogni tanto

TRIESTE - È scivolata accidentalmente in casa e non riuscendo ad alzarsi e chiedere aiuto, raggiungendo la porta d'ingresso o il telefono, è rimasta in quella posizione per cinque giorni, sperando che qualcuno la cercasse e la soccorresse. È accaduto a Trieste.

A soccorrere l'anziana è stata la Polizia locale dopo la segnalazione di un cittadino senegalese, a cui la donna si rivolgeva talvolta per alcune faccende domestiche, preoccupato perché non la sentiva da qualche giorno. Giunti a casa della donna, in un condominio di Scala Santa, e dopo aver inutilmente bussato e suonato alla porta, gli agenti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco per poter accedere all'abitazione: all'interno hanno trovato la donna a terra supina, viva ma incapace di muoversi e in condizioni critiche. Secondo la ricostruzione degli investigatori del Nucleo di polizia giudiziaria, la donna, ultraottantenne, priva di parenti e di persone cui far riferimento in caso di necessità, per cinque giorni era rimasta immobile sperando che qualcuno la cercasse. L'anziana è stata soccorsa da personale sanitario dell'ambulanza.

