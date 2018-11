Alunni stranieri in classe: Comune propone tetto del 30%, è polemica

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Unin ogni classe "per garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata", il crocifisso previsto in tutte le scuole e l'insegnamento della religione cattolica "quale principio fondante l'attività". Sono alcuni punti del nuovo regolamento delle scuole dell'infanzia delapprovato dalla Giunta, che ha sollevato polemiche. Il documento è al vaglio delle Circoscrizioni prima di arrivare in Consiglio comunale. Il capogruppo del Pd in V circoscrizione,, definisce il testo "propaganda fatta sulla pelle dei bambini". Il tetto del 30% di stranieri - è il parere del Garante regionale dei diritti della persona, Walter Citti - è "obiettivamente suscettibile di veicolare e rafforzare nell'opinione pubblica un messaggio potenzialmente stigmatizzante e di esclusione". Sulla religione cattolica il regolamento precisa che le famiglie possono decidere se far seguire le lezioni ai figli e varrà il cosiddetto silenzio assenso.A dire no al tetto del 30% è anche laper voce del suo segretario Villiam Pezzetta che commenta: «La finalità non è quella di “garantire un’offerta educativa qualitativamente appropriata per tutti i bambini”, come sostiene la Giunta Dipiazza. La cui proposta è, che segue il sì al corteo di Casapound e viene aggravata dagli assurdi e inutili diktat sul crocefisso nelle aule e sull’insegnamento della religione cattolica». «Si tratta di una scelta – aggiunge Pezzetta – che non trova alcun tipo di giustificazione né nella situazione triestina né nella realtà specifica delle scuole dell’infanzia, dove la presenza di bambini stranieri non è mai stata e non è un ostacolo alle attività didattiche, ma anzi uno strumento di integrazione., dopo le reazioni sollevate dal caso Monfalcone e su proposta di quella stessa maggioranza che ha scelto di autorizzare il corteo neofascista di Casapound. La Cgil si batterà con tutte le sue forze perché questa scelta non passi, e fa appello fin d’ora a tutte le forze presenti in Consiglio comunale, comprese quelle di centrodestra, perché boccino questa misura,non solo con i principi della nostra Costituzione, ma anche con la tradizione e la vocazione multietnica di una città come Trieste, ribadite con forza dalle migliaia di cittadini che hanno partecipato alla manifestazione antifascista e antirazzista del 3 novembre».