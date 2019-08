Allarme occupazione: 67 aziende in "sofferenza", seimila lavoratori in crisi

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Sessantasette aziende in "profonda sofferenza" e circa 6mila lavoratori in crisi. Sono questi i dati che emergono dallche parla di "crisi preoccupante", chiedendo alla politica di intervenire "specifica per uscire dall'impasse". A fronte di 10.385 lavoratori impiegati nelle realtà indicate, si legge in una nota dell'organismo sindacale,, vale a dire sotto ammortizzatore sociale o già sottoposti a procedura di licenziamento. A scontare il peso della congiuntura sfavorevole (ma non solo), sono tutti i settori, da quello industriale al terziario, anche se - ribadisce la Cisl, a pagare il conto più salato è soprattutto il. «La politica non può continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, ma deve iniziare ad affrontare la crisi esistente con un taglio industriale, costituendo da subito una task force» ha commentato il segretario generale,