di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Autostrada A4 direzione Trieste bloccata in questo momento a Villesse, per un gigantesco rogo: un Tir ha preso fuoco, fiamme alte, fumo, traffico fermo. E al casello di Mira, nel Veneziano, un'auto si è incendiata mentre era ferma per pagare il pedaggio. I vigili del fuoco sono in arrivo.