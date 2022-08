TREVISO/GALLIPOLI - Un maxi yacht nel porto di Gallipoli in Puglia, che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di turisti e non. Si chiama "El Leon" e batte bandiera italiana: è attraccato al molo banchina Nicolò e Carlo Coppola. Il proprietario dell'imbarcazione è Massimo Zanetti, imprenditore trevigiano patron della Segafredo Caffè (tra le altre), della Virtus Bologna (società di basket) ed ex senatore, oggi 74enne.

Può attraversarre l'oceano

El Leon non è soltanto una imbarcazione di extra lusso. Era stata presentata al pubblico ed all’industria nautica in occasione del salone di Monaco. È lunga 54 metri, può raggiungere 30 nodi e può quindi attraversare l’oceano a velocità di crociera, con un range di 4800 miglia nautiche. È ormeggiata nel porto di Gallipoli, dove in tanti la stanno ammirando con il naso all'insù, andando a cercare sul web informazioni più dettagliate. Sul superospite che sta trascorrendo le vacanze nel mega resort galleggiante, non trapela nessuna informazione. Il più stretto riserbo, per ovvie ragioni di privacy.

Gli interni

Spettacolari le finiture interne, che nessuno ha potuto ammirare, se non sbirciando qua e là. C'è una piscina a sfioro, e un open space per la convivialità. I tessuti sono color sabbia, con cuscini blu e bordeaux e le finiture in noce ed ebano.