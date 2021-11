Imoco Conegliano da Guinness dei primati: 73 vittorie di fila

Una Conegliano da Guinness dei primati, anche se (almeno per una settimana) in coabitazione. Battendo ieri Cuneo a domicilio, la Prosecco Doc Imoco ha raggiunto il Vakifbank Istanbul a 73 vittorie consecutive in partite ufficiali, il record mondiale. Appena mercoledì le pantere trevigiane avevano eguagliato il primato italiano delle 72 vittorie filate della mitica Teodora Ravenna degli anni 80. Domenica prossima il calendario della regular season di serie A1 vedrà Conegliano tornare al Palaverde, dove sarà ospite Trento che sabato, in uno degli anticipi della settima giornata di andata, ha perso 0-3 al cospetto di Perugia, tornata in Umbria con una vittoria mai in discussione.



Battendo anche le trentine, le campionesse in carica d'Italia, d'Europa e del mondo potranno fregiarsi del Record del mondo in beata solitudine. Protagonista della cavalcata delle pantere, e Mvp della partita di ieri, la bomber Paola Egonu, che anche a Cuneo ha timbrato il cartellino assicurando 30 punti alla sua squadra: Abbiamo eguagliato il Vakifbank? Ci aspetta comunque tanto lavoro, abbiamo altri obiettivi importanti per questa stagione: tra un mese ci sarà il Mondiale per Club, quindi stiamo lavorando in funzione di quell'appuntamento ha detto Egonu nel dopo gara.



LAVORO & COSTANZA

Davvero niente male per un club nato nel 2012 e che nei suoi primi tre anni di vita non ha vinto nulla. Lo scudetto 2016 ha dato il via a una sarabanda di successi, ulteriormente impreziositi da questo record che porterà ancor più il nome della Perla della Marca sulla ribalta mondiale. Con l'ottava vittoria su otto incontri giocati, Conegliano (che insieme a Chieri ha una partita in più, avendo anticipato la trasferta in casa della Reale Mutua prevista in origine durante i giorni del Mondiale) mantiene naturalmente anche la testa della classifica, pur avendo perso il terzo punto stagionale visti i tie-break disputati nell'ordine contro Monza, Busto Arsizio e Cuneo. Alle sue spalle è bagarre: Scandicci ha superato ieri Chieri per 3-1, Monza ha corso pochissimi rischi nella trasferta di ieri a Roma (e proprio al PalaEur della capitale, il 6 gennaio, si assegnerà la Coppa Italia femminile che sarà consegnata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Bene anche Busto Arsizio, che tra le mura amiche ha chiuso in tre set la pratica Firenze, e Casalmaggiore che sabato sera ha fatto la stessa cosa ai danni di Vallefoglia. Il posticipo domenicale è stato Bergamo-Novara.