VITTORIO VENETO - «Mio padre aveva lasciato un diario della guerra del ‘15-‘18. È la storia della sua vita sotto le armi, in un inferno di morti, ritirate, sconfitte. E poi, la vittoria. Ha fatto tre anni come artigliere da fortezza prima sul fronte isontino e, dopo Caporetto, sul Grappa. Non volevo che questo diario fosse lasciato nell’oblio. A Vittorio Veneto c’è stata una bella iniziativa delle associazioni che hanno sponsorizzato la...

