Resistenza e violenza a pubblico ufficiale: due arresti a Montebelluna

MONTEBELLUNA - Due arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno proceduto oggi, 20 luglio, all'arresto di due cittadini. Il primo un 20enne di origini tunisine che era già stato segnalato nella serata di lunedì, in evidente stato di alterazione psico-fisica all’interno di un bar di Nervesa della Battaglia, dove veniva raggiunto dai militari dell’Arma e accompagnato in caserma poiché, peraltro, privo di documenti di identificazione. Raggiunta la caserma, lo straniero dava in escandescenze rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata da parte del personale operante.

Fugge ai controlli in piazza Negrelli

Analogo episodio si verificava nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, quando un 35enne italiano che si trovava nei pressi di un esercizio pubblico di Piazza Negrelli di Montebelluna, nel tentativo di sottrarsi al controllo di una pattuglia di militari dell’Arma giunta in loco su segnalazione di cittadini che avevano riferito lo stato di alterazione dell'individuo, aggrediva verbalmente e poi con spintoni e calci gli operanti che riuscivano infine, con non poche difficoltà, a fermare l’esagitato e ad accompagnarlo presso gli uffici dell’Arma. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito e non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Nessuno dei Carabinieri operanti è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.