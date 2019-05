Malore lungo il Sile, l'ex deputata Vigneri crolla a terra: ora sta bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Il 1 Maggio poco prima delle 14 un improvvisoha colto, nota esponente della sinistra, già deputata nei Ds per tre legislature e sottosegretario, 80 anni compiuti da poco, mentre pranzava sulla Restera, l'alzaia del Sile, insieme con amici, al Festival "Antropica". L'ex deputata trevigiana era seduta a tavola: ha cominciato a traballare, dopo un istante ha perso conoscenza ed è caduta di schiena battendo la testa per terra. I soccorsi sono arrivati subito, l'onorevole Vigneri si era già ripresa ma è stata comunque portata all'ospedale Ca' Foncello. In serata è stata dimessa.