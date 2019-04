Veneto Banca, 4 indagati ma due accuse su quattro rischiano la prescrizione

Veneto Banca, chiusa l'inchiesta: indagati Consoli, Trinca, Faggiani e Bertolo

TREVISO - Prima il rimpallo dei faldoni tra procure, poi le difficoltà lamentate dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli e legate ai problemi di ricezione telematica degli atti da Roma. E un solo pm a portare avanti tre fronti di indagine contando anche quelli sullee sull'operato delle società di certificazione e revisione. E siamo così arrivati al punto in cui sul procedimento a carico di Consoli, Trinca, Fagiani e la spada di Damocle dellanon solo pende, ma punta dritta a decapitare buona dell'inchiesta.Se si arriverà ai rinvii a giudizio, quello a carico degli ex vertici di Veneto BancA cominciare dal reato di falso in prospetto. Si tratta di fatti avvenuti nell'estate del 2014, almeno stando a quello che emerge dalle indagini: fu allora che, durante il collocamento azionario coinciso con l'aumento di capitale, i risparmiatori sarebbero stati ingannati con false informazioni sul reale stato finanziario della banca.