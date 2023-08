Duecento ucraini in marcia per la pace davanti a San Nicolò

TREVISO - Oggi 24 agosto, giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata nel 1991, circa 200 ucraini oggi si sono ritrovati davanti alla chiesa di San Nicolò per una grande catena umana che si è snodata in un corteo che ha raggiunto le mure cittadine. Hanno voluto, con questa manifestazione, rinraziare l'Italia e chiedere la pace per il loro Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA