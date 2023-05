SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Prima la Procura di Treviso, poi quella di Monza e ora anche quella di Verona, con tanto di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Tutte con gli occhi puntati sull’operato di Giorgio Scarso, oscuro ragioniere di 82 anni di San Biagio di Callalta con studio a Ponte di Piave, nel Trevigiano, iscritto all’albo dei commercialisti. Un normale professionista le cui pratiche legate ai bonus edilizi, però, a cadenza mensile sono finite al centro di diverse inchieste giudiziarie per maxi raggiri ai danni dello Stato da decine di milioni.



LA FIGURA

Una figura anonima, ma conosciuta in ogni parte d’Italia. E a quanto pare anche all’estero, visti i clienti che si sono appoggiati a lui. Per gli inquirenti è la “mente” delle truffe. O comunque l’anello di congiunzione tra gli indagati. Nel suo ufficio di piazza Garibaldi, fumando il suo immancabile sigaro, ha accolto giovani dell’Est Europa che chiedevano aiuto per aprire partite Iva nel settore edile e poi tornavano per far caricare nel portale dell’Agenzia delle Entrate lavori di ristrutturazione per centinaia di migliaia di euro. Ha incontrato Luigi Criscuolo, definito “l’operaio” di Luciano Donadio (a processo perché considerato uno dei boss dei Casalesi di Eraclea), a cui sono stati sequestrati beni per 3,3 milioni di euro. Per le fiamme gialle ha poi aiutato in maniera indiretta il 30enne Francesco Leonardo Moscato, fratello di Raffaele (37 anni, ex trafficante e sicario ‘ndranghetista del clan dei Piscopisani e oggi collaboratore di giustizia), che nel 2015 venne arrestato per l’accusa di favoreggiamento della latitanza di Salvatore Tripodi, ritenuto dagli inquirenti il boss dell’omonimo clan di Portosalvo, venendo poi assolto a processo: a Moscato la finanza ha sequestrato beni per 8 milioni di euro. Anche un giovane pakistano che abita in una casa popolare in via Pisa a Treviso si è rivolto a Scarso per monetizzare crediti d’imposta fittizi per mezzo milione di euro. Non solo: impresari edili con società neo costituite si sono rivolti a lui dalla Sicilia, dalla Campania e dalla Calabria. Persone che non avevano contatti tra loro (o almeno le fiamme gialle non ne hanno ancora evidenza) e che, di fatto, risultano collegate soltanto per via dei rapporti intrattenuti con l’attivissimo commercialista trevigiano. Circostanza che gli inquirenti ancora non riescono a spiegarsi: appare inverosimile che sia stato l’82enne a cercare e trovare tanti clienti. Più plausibile che il passaparola portasse tutti in quello studio di Ponte di Piave, e che il professionista non si sia mai tirato indietro quando si trattava di operare per ottenere i crediti dei bonus edilizi.



LA DIFESA

Dopo la prima perquisizione subita, e il primo avviso di garanzia ricevuto, Scarso aveva messo le mani avanti: «Mi occupavo soltanto delle pratiche. Ho fatto da semplice intermediario, trasmettendo i documenti all’Agenzia delle Entrate. La costituzione delle aziende fa parte della normale gestione della mia attività: all’epoca correva voce che si poteva beneficiare dei Bonus e tante mosche si sono avvicinate al miele. C’è stata una corsa alla costituzione di società, soprattutto ditte individuali nel campo dell’edilizia». E ha sempre respinto di essere la “mente” dei raggiri ai danni dello Stato: «Il mio nome compare sui documenti solo perché ho trasmesso le pratiche. Io inserivo i dati che mi fornivano i miei clienti». Scarso si definisce insomma un semplice intermediario e allo stato non risulta che da quelle operazioni abbia ricevuto compensi in denaro ad eccezione di quelli relativi alle parcelle per lo svolgimento delle pratiche. C’è poi un altro aspetto che le tre Procure stanno esaminando: nei mesi in cui venivano caricate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate le richieste di riconoscimento dei crediti per i lavori di ristrutturazione non era necessario presentare alcuna asseverazione dei cantieri. «Il mio assistito non era tenuto a sapere né a controllare se i lavori fossero stati eseguiti o meno - sottolinea il suo legale, l’avvocato Tiziana Ceschin -. Quindi non possono essergli addebitate responsabilità nel merito». Resta il fatto che, per ottenere quel tipo di esecuzione delle pratiche, da tutta Italia decine di persone risultate poi indagati per truffe sui bonus si son riversate nello studio di Scarso. Evidentemente abilissimo a dispetto del cognome.