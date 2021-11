«Me ne vado a funghi» e scompare nel nulla: trovato morto nel Feltrino

TREVIGNANO (TREVISO) - «Vado a funghi». E scompare nel nulla. L'intera comunità di Trevignano, ma anche dei comuni limitrofi e non solo, hanno vissuto momenti di grande apprensione per le sorti di Angelo Gallina, ottantenne di Trevignano, di cui non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di martedì. Poi il triste epilogo: l'uomo è stato trovato senza vita nel Feltrino , in val Fredda di Marziai, nel comune di Quero Vas. Secondo i primi riscontri l'uomo sarebbe scivolato e precipitato da parecchi metri. A scoprire il corpo senza vita un altro fungaiolo che ha chiamato soccorsi oggi alle 6.30.