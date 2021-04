Treviso Mare bloccata da 40 camion: è la protesta dei gestori dei Luna Park. In viaggio verso Marghera Video

TREVISO - Traffico bloccato dalla processione di 40 tir, succede questa mattina, venerdì 30 aprile, sulla Treviso Mare, che ha visto sfilare i mezzi pesanti guidati dai gestori dei Luna Park. I gestori sono partiti da Treviso e stanno dirigendosi verso Marghera, l'azione fa parte di una protesta a livello nazionale per chiedere al Governo la riapertura per parchi tematici e Luna Park, i giostrai sono contrari alla ripartenza per il primo di luglio, troppo tardi secondo la loro opinione, inoltre viene contestato anche il coprifuoco alle 22, che spezzerebbe le gambe a queste attività.