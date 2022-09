TREVISO - Bollette troppo salate all’ex Maber: il centro vaccinale di Treviso trasloca. Quello nuovo verrà allestito entro fine ottobre nel complesso del Bhr Hotel di Quinto, struttura del gruppo Basso. Precisamente nei locali che fino a poco tempo fa ospitavano una palestra. Il tempo di trovare un accordo sull ’ affitto tra l’Usl e il gruppo Basso, e poi si partirà. Diventerà un riferimento unico per i vaccini. Oltre agli anti-Covid (oggi vengono prenotati circa 120 vaccini bivalenti al giorno), verranno accentrate qui anche le attività svolte nel centro della Madonnina. L’azienda sanitaria ha deciso di lasciare l’ex Maber di Villorba perché le spese per raffreddare e riscaldare quei 6mila metri quadrati, in larga parte sottoutilizzati, si sono rivelante troppo pesanti. Anche perché di pari passo la stessa Usl ha visto un aumento netto di oltre 17 milioni di euro all’anno sui propri costi energetici: 15 milioni per i sei ospedali e almeno altri 2 milioni stimati per le strutture distrettuali.

LA SCELTA

Lo stabile dell’ex Maber di Villorba, inaugurato come centro vaccinale anti-Covid nel maggio del 2012, si portava dietro spese non indifferenti. È vero che Bruno Zago, patron della Pro-Gest, l’ha messo a disposizione gratuitamente, ma a causa del caro energia le bollette sono diventate sempre più ingenti. « Non smetteremo mai di ringraziare Zago. È stato m ag nifico – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl – per noi, però, i costi delle utenze legate all’energia di sono rivelati insostenibili » . Non potendo tagliare gli impianti sanitari, si prova a contenere i costi altrove. L’operazione riguardante il nuovo centro vaccinale di Treviso nasce proprio da qui. Restano invece confermati gli altri centri vaccinali di San Vendemiano, Asolo e Ormelle. « Resteranno in tutto quattro – dice Benazzi – non li aumenteremo nemmeno nel caso in cui dovesse esserci un’altra ondata del coronavirus. Ormai i buchi della cinghia rischiano di finire – avverte Benazzi – l’aumento dei costi energetici per noi è stato del 49%. Nello specifico 80% in più per l’energia e 34% in più per il gas. Non è escluso poi che gli aumenti continuino. Adesso inseriremo questi maggiori costi in bilancio. E di seguito vedremo se e quanto andranno a incidere a livello generale » .

L’AREA