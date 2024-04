TREVISO – «L’istituto di pena minorile di Treviso nel giro di due anni e di sicuro entro il termine di questa legislatura verrà dismesso. I ragazzi saranno trasferiti in un nuovo carcere, a Rovigo». Lo ha annunciato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che oggi, prima di incontrare il sindaco Mario Conte, ha visitato l’istituto trevigiano. L’attuale Ipm verrà riconvertito a struttura per il carcere ordinario: «Creeremo spazi per i detenuti semiliberi e per avviare corsi di formazione per il mercato del lavoro».