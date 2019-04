Auto in sosta bloccano le ambulanze dell'ospedale: interviene la polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO -. Alla fine è dovuta intervenire la Polizia Locale. L'Usl della Marca ora correrà ai ripari mettendo all'ingresso un addetto incaricato di dare tutte le informazioni del caso. La riorganizzazione della viabilità interna dell'ospedale non è stata indolore. L'ingresso accanto al pronto soccorso è stato definitivamente chiuso. Al suo posto è stato aperto un nuovo varco che porta sul retro dell'ospedale. Nella prima settimana, però, molti pazienti e familiari non si sono resi conto che quello ora è l'ingresso principale per le auto. Così hanno parcheggiato proprio lungo la strada del nuovo accesso da via Santa Maria Ca' Foncello, laterale di via Cittadella della salute, quella che arriva dalla tangenziale, che porta verso gli impianti sportivi del Cral, il circolo canottaggio ospedalieri e il ristorante La Cavana del Sile. E le ambulanze non hanno più avuto lo spazio necessario per passare. Non è rimasto che chiamare la Polizia Locale.