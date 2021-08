CASTELFRANCO (TREVISO) - Andrea Bambace sfida onde e corrente avversa aggiundicandosi il secondo gradino del podio nella 57. Traversata dello Stretto di Messina. Non ce l'hanno fatta a terminare il percorso invece Paola Garbuio e Raul Costa, costretti al ritiro per essere andati fuori rotta. Quella che viene definita dagli organizzatori non una gara ma un'emozione, quest'anno ha messo davvero a dura prova a partecipanti con un meteo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati