Taser a disposizione per la Polizia Locale di Treviso, Conte: «Sarebbe un’iniziativa importante»

TREVISO - «Il taser in dotazione alla Polizia Locale sarebbe un’iniziativa importante. Per questo ringrazio il Sottosegretario Molteni, che si era già fatto portavoce delle esigenze dei territori, perché quando si parla di questa tematica vuol dire affrontare il rischio di aggressione che gli operatori delle Forze dell’Ordine devono fronteggiare ogni giorno». Parole, queste del sindaco di Treviso Mario Conte che poi aggiunge: «Bene la sperimentazione partita su Padova e in altre sei città italiane, ma speriamo che l’arrivo del taser possa essere qualcosa di ampliabile anche negli altri capoluoghi del Veneto in quanto si tratterebbe di un fondamentale strumento a tutela dei nostri agenti di Polizia Locale».

