MOGLIANO - «Pratica commerciale scorretta in relazione ai messaggi pubblicitari diffusi sul proprio sito web, i propri profili social e volantini pubblicitari». È l'ipotesi che sta alla base all'azione promossa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) nei confronti della Agm Group srl di Mogliano, che ha aperto un'istruttoria sulla società che, come scrive il garante nel bollettino numero 5 del 2022, «opera nel settore dei lavori edilizi e dei servizi finalizzati all'efficientamento energetico».



IL DOCUMENTO

L'Agcm, nel documento pubblicato nel sito dell'agenzia, si propone di accertare due tipologie di condotte che potrebbero aver violato il Codice del Consumo. La prima ipotesi che il garante intende approfondire riguarda il fatto che la Agm Group si sarebbe «proposta come società che si occupa dell'intera pratica dei lavori di riqualificazione edilizia rientranti nel cosiddetto Superbonus edilizio 110%, inclusa l'esecuzione dei lavori e la cessione del relativo credito d'imposta, sebbene poi il professionista appaia limitarsi a rilasciare ai consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori, peraltro dopo numerosi solleciti da parte dei consumatori stessi e senza sottoscrizione della stessa, considerando in tal modo terminato il proprio incarico». Non solo. L'Agcm sottolinea come «il professionista utilizzerebbe nei propri volantini pubblicitari un claim che enfatizza in modo superlativo le prestazioni da esso rese, garantendo il buon fine delle pratiche relative al Superbonus, mentre non può offrire garanzie al consumatore sul godimento dei benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio». La seconda ipotesi, invece, mira ad accertare un altro tipo di condotta: secondo l'Agcm la società avrebbe «enfatizzato la cessione del credito di imposta maturato in relazione all'esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia come unica forma di pagamento dei servizi offerti, da sostenersi quindi a fine lavori, omettendo di informare i consumatori che, in realtà, il professionista richiede agli stessi il pagamento immediato di una somma di denaro, di cui sarebbe prevista la restituzione solo alla fine dei lavori».



LE POLEMICHE

Si tratta, è bene sottolinearlo, di un'istruttoria aperta dall'autorità Garante per la Concorrenza e il Consumo. Non ci sono denunce a livello penale né tanto meno inchieste aperte sul caso. Ma le segnalazioni dei cittadini che hanno avuto a che fare con l'Agm Group srl sono decine, e alcune parlano di presa in giro. Molte sono addirittura raccolte in una pagina Facebook dedicata: Quelli che aspettano Agm Group. Nei vari post sono riportate le pubblicità e i volantini finiti sotto la lente del garante. Ma anche le lamentele di chi, dopo aver contattato l'azienda e aver pagato qualche centinaio di euro, non ha più avuto modo di parlare con la società e non ha visto partire i lavori di ristrutturazione o efficientamento del proprio immobile. «Anch'io sono stata fregata - scrive un utente - Firmato a maggio 2021, poi è venuto uno ad agosto a prendere le misurepoi il nulla». «Purtroppo sono stata presa in giro - aggiunge un'altra moglianese - Sto cercando un modo per risolvere la questione ma non c'è un numero che risponde». Il primo aprile un'altra signore afferma: «Sono appena stata alla guardia di finanza, per loro bisogna fare una class action per avere un minimo di peso e per dividere le spese di un avvocato». E i commenti sono decine, a tutti i post.