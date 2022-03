Addio a suor Maria Bianca, storica anima della Libreria Paoline

TREVISO - Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la Diocesi di Treviso, colpita dalla scomparsa a 86 anni di suor Maria Bianca Marcon, storica anima della Libreria Paoline in Piazza Duomo. Il decesso è avvenuto nella giornata di lunedì, alle ore 17.20, presso l’Unità Coronarica del reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso a causa dei postumi di un gravissimo infarto (con conseguenze polmonari) che l’aveva colpita mercoledì scorso.

Nativa di Mereto di Capitolo (Udine), viene oggi ricordata come una persona solare, semplice, buona e generosissima, oltre che animata dal profondo desiderio di comunicare a tutti la ricchezza del vangelo che pulsava nel suo cuore. Con gioia ed entusiasmo visse il tempo dello juniorato nella comunità di Rimini per poi trasferirsi a Potenza. Nel 1968 le venne invece chiesto di recarsi come missionaria in Germania nella comunità di Düsseldorf. L’inserimento in una nuova cultura e l’apprendimento di una lingua non facile furono per lei sfide importanti che le richiesero una forte esperienza di fede. Conclusa, nel 1975, l’esperienza tedesca accolse con gioia l’opportunità di un tempo di aggiornamento mentre risiedeva nella comunità di Milano a cui seguirono i periodi passati a Savona, Alba, Trieste e Pordenone. E poi ancora ad Ancona, Biella, Mantova e dal 2000 a Roma.

In tutte le città in cui aveva portato la sua personalità le persone che incontrava rimanevano positivamente colpite dalla sua attenzione e premura per ogni loro necessità. Sempre sorridente, parlava davvero il linguaggio dell’amore. Dal 2005 si trovava però nella comunità di Treviso dove per oltre quindici anni ha illuminato la libreria diocesana con la sua accoglienza, la disponibilità, l’apertura, il profondo inserimento nella chiesa locale e il grande desiderio di incontrare la gente per comunicare a tutti il fervore che l’animava. In libreria si dedicava alla clientela, con un’attenzione particolare per il settore degli audiovisivi e quello degli oggetti sacri. Circa due anni fa però, con l’insorgere della pandemia da Coronavirus, dovette lasciare il Centro e ritirarsi, per prudenza, in comunità da dove ha comunque continuato a spendersi soprattutto in cucina ed in lavanderia. Le esequie si terranno giovedì alle ore 16 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Treviso.