Avrebbe stuprato la titolare di un centro massaggi, 28enne in carcere

SUSEGANA - E' finito in manette il giovane accusato di aver stuprato la titolare di un centro massaggi. Il grave episodio di violenza risale alla sera del 5 aprile scorso. Si tratta di un 28enne pakistano formalmente residente in provincia di Viterbo, che lavora come cuoco in un ristorante di sushi del Coneglianese. Quella sera il giovane si è introdotto nel centro massaggi approfittando di una porta sul retro rimasta aperta. Una volta all'interno avrebbe picchiato la titolare, una donna di 50 anni, afferrandola per le braccia e al collo per poi costringerla ad avere un rapporto sessuale. Consumata la violenza, è scappato a piedi. La vittima lo ha rincorso a piedi, scalza, sotto choc e con il volto tumefatto. E' così che i passanti l'avevano soccorsa. Subito era scattata la caccia all'uomo, che si è conclusa con l'arresto del 28enne. Le indagini sull'episodio, condotte nel massimo riserbo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno consentito ai militari dell'Arma, grazie anche all'acquisizione e all'attento esame delle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona ed alle testimonianze raccolte, di stringere il cerchio sul 28enne pakistano. Stamattina, 15 aprile, durante l'interrogatorio di convalida l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip del tribunale di Treviso ha convalidato il fermo: lo straniero resta in carcere con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali.