TREVISO - E' scattato il conto alla rovescia. Dal 9 gennaio la scuola media Stefanini si trasferirà nell’ex Turazza per consentire i lavori di ristrutturazione. « Resteremo nella nuova sede presumibilmente per due anni – prevede la preside Doriana Renno – in attesa di rientrare nella sede in viale Terza Armata nel settembre del 2024 » . Il quadro è ormai definito.

LA LOGISTICA

Gli alunni raggiungeranno l’ex Turazza entrando e uscendo da via Bressa, a ridosso del ponte sul Sile. Il cancello del percorso pedonale verrà aperto alle 7.40 e chiuso alle 7.50. Per le entrate in ritardo e le uscite in anticipo il riferimento sarà invece vicolo Turazza, accesso normalmente riservato al personale e a chi deve recarsi in segreteria (negli orari previsti). « Una volta entrati, gli alunni andranno a disporsi nelle aree indicate da appositi cartelli, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti. Alle 7.45 è previsto l’arrivo dei docenti, secondo orario, che accompagneranno i ragazzi nelle rispettive aule al suono della campanella – è il punto fatto dalla dirigente – salvo disposizioni contrarie, la ricreazione si svolgerà secondo le modalità già in uso, con la vigilanza dei docenti della terza ora. La campanella di fine lezione suonerà alle 13.35. Durante l’uscita, gli alunni saranno sorvegliati dal personale scolastico incaricato » .

COSA CAMBIA

I traslochi non sono mai semplici. Tanto meno se si parla di un’intera scuola media. Ed è per questo che la preside auspica fin da oggi la collaborazione di tutti, in particolare nei primi giorni. « Nei primi giorni del trasferimento – specifica – si chiede cortesemente la piena collaborazione e comprensione per eventuali disagi e difficoltà organizzative nella gestione dei nuovi spazi » . Vale ad esempio per il Pedibus che era stato previsto da porta San Tomaso. Inizialmente si erano dimostrate interessate una trentina di famiglie. Ma il 9 gennaio il servizio non partirà: « Non è stato raggiunto un numero congruo di genitori accompagnatori » , rivela Renno. Non si tratta comunque di uno stop definitivo: eventuali disponibilità possono ancora essere comunicate all’istituto comprensivo.

L’AUTORIZZAZIONE

Intanto la scuola ha chiesto ai genitori degli alunni delle Stefanini di firmare l’autorizzazione per permettere ai loro figli di spostarsi a piedi, accompagnati dai docenti, dall’ex Turazza alla palestra e ai campi sportivi scoperti del seminario vescovile, che verranno usati per le ore di educazione fisica e per le lezioni pratiche. In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, inoltre, il 17 e il 20 gennaio i genitori degli alunni di quinta elementare potranno visitare la nuova sede delle medie nell’ex Turazza (dalle 17 alle 18.30), previa prenotazione. « Il trasferimento rappresenta un passaggio molto significativo e impegnativo, forse epocale per la vita scolastica e dell’intera comunità. La nuova collocazione logistica non modificherà l’identità e l’offerta formativa dell’istituto comprensivo 4 Stefanini, che rimane solida, ricca e al passo dei tempi dettati dalla novità del Pnrr – tira le fila Renno – in virtù di questa forte identità, crediamo che l’istituto saprà utilizzare in modo costruttivo e positivo questa occasione di trasformazione e saprà dimostrare flessibilità e resilienza, qualità richieste da questo tempo nuovo, superando disagi e incertezze, adattandosi a questo rinnovamento che ci porterà nel 2024 ad avere una sede ammodernata e più sicura » .

I LAVORI