Stefanel, quasi azzerata Ponte di Piave: vogliono diminuire il personale del 70%

PONTE DI PIAVE - Del cuore creativo e gestionale di uno dei grandi marchi italiani di abbigliamento, alla fine, rischia di rimanere un presidio di poco più di una ventina di persone.Che Stefanel andasse incontro ad un'ulteriore riduzione di personale , dopo quelle succedutesi negli anni scorsi, era ormai palese, dopo la richiesta, avanzata a metà gennaio, di cassa integrazione straordinaria per la quasi totalità dei 253 dipendenti del gruppo in Italia (oltre 170 sono commessi dei negozi a gestione diretta). Ora l'azienda ha quantificato ai sindacati l'esigenza, una volta terminato l'ammortizzatore sociale, di lasciare a casa o (in parte minoritaria) di trasferire a Milano 52 dei 76 addetti, pressoché tutti impiegati, attualmente occupati nello storico quartier generale di Ponte di Piave. Senza contare i sei colleghi che già curano marketing ed e-commerce dagli uffici meneghini, si tratterebbe di una diminuzione di quasi il 70%.